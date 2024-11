Fiorio Cup, Kalle Rovanpera trionfa alla quarta edizione

Trionfo alla quarta edizione della Fiorio Cup - Trofeo Masseria Camarda per Kalle Rovanpera. Dopo il bagno di folla di sabato sera in piazza Plebiscito, domenica mattina i sei piloti protagonisti della competizione hanno indossato tuta e casco per dare il via alla sfida che è stata vinta, alla fine, dal due volte campione del mondo.

Per questa edizione la Rally University, la società di pilotaggio rallistico diretta da Alex Fiorio e Alex Bruschetta, ha proposto una sfida 'Europa - Italia' con un testa a testa tra Kalle Rovanpera e il quattro volte Campione Italiano, Andrea Crugnola, vincitore delle prime tre edizioni, tra la pilotessa turca Burcu Cetinkaya, protagonista nel campionato europeo e Tamara Molinaro, e di due esponenti del rallismo di fine secolo scorso come Andrea Aghini e Harri Toivonen.

I sei piloti si sono confrontati al volante di una Toyota Yaris e di una Skoda Fabia, due vetture Rally2, gommate Pirelli, messe a disposizione dalla Delta Rally, particolarmente adatte agli sterrati del tracciato ricavato all'interno del comprensorio della Masseria Camarda, residenza della famiglia Fiorio. Al termine della gara Kalle Rovanpera ha avuto la meglio su Andrea Crugnola. Al terzo posto Tamara Molinaro che ha vinto così non solo il confronto con la Cetinkaya ma è anche riuscita a far molto meglio di Andrea Aghini.

'Mi sono divertito, non è stato proprio tutto facile anche perché Crugnola è stato all'inizio molto determinato. Ho trascorso tre giorni molto rilassanti e conosciuto persone che sono state un pilastro di questo sport, Cesare Fiorio innanzitutto - ha commentato Rovanpera - Mi piace correre e fare sempre nuove esperienze, non mi interessano i record, io corro innanzitutto per passione. Spero di aver occasione di tornare, è bello vedere persone che vivono della mia stessa passione'.

A fargli eco Angelo Sticchi Damiani, numero uno di Aci, per il quale la Targa Fiorio rappresenta 'una grande manifestazione che contribuisce a diffondere l'immagine dei rally che rimane una delle specialità più popolari e seguite in tutto il mondo'.

