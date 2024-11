Citroen C3 vince in Germania il prestigioso Volante d'Oro

Uno dei più importanti premi europei dell'industria automobilistica,.il Volante d'Oro che viene assegnato ogni anno dai lettori delle riviste tedesche Auto Bild e Bild am Sonntag del Gruppo Editoriale Axel Springer, è stato attributo alla nuova Citroën C3 nella categoria 'Migliore auto sotto i 25.000 euro'.

La versione 100% elettrica del nuovo modello del Double Chevron Citroën ë-C3 ha inoltre conquistato il premio 'Best in class 2025' che viene assegnato dalla la rivista Electricar in collaborazione con l'Institut Neue Mobilität relativamente alla categoria delle city car.

Infine, sempre nella classe delle compatte con un prezzo base fino a 35.000 euro, Citroën C3 è stata eletta al primo posto del German Car of the Year Award 2025 assegnato da una giuria indipendente di 40 fra giornalisti specializzati tedeschi e internazionali. L'evento è sostenuto da Aitastic, AutoCom Associates, Alcantara, Bridgestone, Gentex, KST Motorenversuch e ZF Friedrichshafen.

Con questi tre riconoscimenti portano a dodici i premi internazionali conquistati da Citroën C3 dal momento suo lancio.

In occasione della consegna del Volante d'Oro presso la Axel Springer House di Berlino, Laurent Diot, svp Citroën Enlarged Europe ha commentato: "Siamo lieti di ricevere questo prestigioso premio e siamo orgogliosi dei numerosi successi che la C3 ha già ottenuto" "Uno degli obiettivi della nostra riorganizzazione è quello di garantire un elevato livello di accessibilità alla nostra rinnovata gamma di veicoli, consentendo così la mobilità per tutti. Ringraziamo i lettori, la giuria di esperti e la redazione per averci incoraggiato nel nostro percorso assegnandoci il Volante d'Oro".



