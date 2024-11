Citroën AMI SFIDami 8848 porta l'Everest al Passo Gavia

Non solo strade convenzionali, per Citroën AMI che nei giorni scorsi ad EICMA 2024 si è presentata anche con un'inedita e speciale versione 'adventure' chiamata SFIDami 8848, un nome che rimanda alla sfida rappresentata dal monte Everest e alla sua altitudine di 8.848 metri. Il progetto è quello nato dalla collaborazione con il magazine Dueruote di Editoriale Domus e che ha visto AMI affrontare una competizione unica: percorrere il dislivello dell'Everest lungo il Passo Gavia, per un totale di 8.848 metri verticali.

L'impresa ha messo alla prova AMI in condizioni montane estreme. La speciale AMI SFIDami 8848, equipaggiata con fari supplementari, griglie di protezione e una ruota di scorta, ha scalato in ripetute tappe i 13,5 km di salite tra Santa Caterina Valfurva e il Passo Gavia. E per rendere la sfida ancora più avvincente, accanto ad AMI ha pedalato l'ex ciclista professionista Amedeo Tabini, in sella a una e-bike Citroën AMI, pensata come veicolo urbano 100% elettrico, ha così dimostrato di poter affrontare anche sfide al di fuori del c. La combinazione di agilità e resistenza della SFIDami 8848 incarna perfettamente lo spirito di esplorazione e la capacità di superare i propri limiti, dimostrando ancora una volta che Citroën AMI non si limita alla "micro mobilità", ma apre nuove strade all'avventura sostenibile.



