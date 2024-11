Ad Alfio Bordonaro il Suzuki Challenge 2024

E' toccato al Raid of the Champions la chiusura ufficiale della stagione 2024 del Suzuki Challenge, ovvero trofeo promosso dalla casa di Hamamatsu giunto alla sua ventiquattresima edizione e che ha visto la vittoria di Alfio Bordonaro.

I protagonisti del monomarca, al volante dei fuoristrada Suzuki, avevano cominciato la loro avventura nel mese di marzo con la tredicesima edizione dell'Italian Baja di Primavera - Artugna Race, sul territorio attorno alla provincia di Pordenone. La stagione è poi proseguita in toscana, a maggio, con il 2° Baja Colline Metallifere che ha preceduto l'appuntamento dell'Italian Baja 2024, valido per l'europeo, oltre al 1° Baja dello Stella e il 5° Baja Vermentino - Terre di Gallura.

Gli equipaggi del Suzuki Challenge sono poi volati in Ungheria per l'atto finale della stagione. È qui che venerdì 8 e sabato 9 novembre i concorrenti hanno affrontato sette tratti cronometrati lungo i tre settori selettivi di 'Romváros-Bánya', 'Focipalya-Sáska' e 'Sáska Erdő', con la località di Sáska a fare da polo logistico della manifestazione.

A conquistare la vittoria del Raid of the Champions per quanto riguarda la classifica del trofeo è stato ancora una volta Alfio Bordonaro, che centra il sesto sigillo del 2024.

Dominio assoluto del siciliano, navigato da Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1, nuovamente vincitore del monomarca già in Sardegna dopo i successi del 2022 e del 2023 e che termina la stagione con ben 155 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA