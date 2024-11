Il marchio russo Lada piace alle donne, che rappresentano il 51% degli acquirenti. Lo afferma uno studio della holding Romir, diffuso dalla TASS.

L'età media di un proprietario di Lada è di 42 anni e le vetture vengono acquistate soprattutto a Mosca, San Pietroburgo e nelle regioni del Volga, dove domina la regione di Samara. Le auto Avtovaz vengono acquistate attivamente anche nel sud della Russia, nella regione di Rostov e nella regione di Krasnodar.

Il 63% degli acquirenti di Lada ha un'istruzione superiore e tra gli hobby hanno la lettura (13%), la pesca (10%), lo sport (9%) e i viaggi (8%).

"Sulla scala della percezione dei marchi, Lada occupa una posizione speciale. Se la maggior parte dei brand più importanti si trova nella via di mezzo tra funzionalità, sicurezza e producibilità, allora Lada è chiaramente associata al concetto di "classico", osserva As per quanto riguarda le motivazioni di acquisto, nel 59% dei casi gli acquirenti di Lada hanno acquistato un'auto nuova in sostituzione di quella esistente, mentre nel 52% dei casi l'auto precedente era della stessa marca. Per il 32% degli acquirenti una nuova Lada è la prima auto e nell'8% dei casi l'acquisto di un'auto russa. si aggiungeva a un'auto esistente. Come ha dimostrato lo studio Romir, il marchio automobilistico russo è anche il più conveniente tra le prime 10 auto vendute in Russia.

Secondo l'agenzia di analisi "Avtostat", il marchio Lada è il marchio più venduto in base ai risultati di 10 mesi del 2024. Le vendite di auto Lada nel periodo gennaio - ottobre ammontano a 377,9 mila unità, che è del 33,3% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha riferito in precedenza la casa automobilistica. A proposito dello studio, Romir conduce uno studio sul processo di acquisto di una nuova auto (IPPNA) due volte all'anno sotto forma di interviste approfondite.

acquirenti che hanno posseduto l'auto per 6-32 settimane.





