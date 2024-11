Tenta la truffa dello specchietto, arrestato dalla polizia

Avrebbe provato a raggirare due anziani con la "truffa dello specchietto", ma gli è andata male perché gli agenti della Squadra Mobile di Benevento lo hanno arrestato. In manette un quarantottenne di Avellino.

I fatti sono avvenuti lungo il raccordo autostradale di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, usando ripetutamente i lampeggianti della sua Fiat Multipla nera, già al centro di alcune segnalazioni, l'uomo avrebbe costretto una coppia a bordo di un'auto a fermarsi. Dopo essere sceso, avrebbe avvicinato il conducente e gli avrebbe mostrato uno specchietto rotto, accusandolo di averlo mandato in frantumi quando aveva urtato la sua vettura durante un sorpasso. L'automobilista ha provato a spiegargli che non era vero, lui invece ha replicato, con la richiesta di una somma di denaro come risarcimento danni. La conversazione tra i due non è passata però inosservata agli agenti della Mobile che transitavano nella zona e sono intervenuti.



