Patenti professionali irregolari, denunciata autoscuola

La Polizia Stradale di Frosinone ha denunciato il titolare di un'autoscuola accusato di rilasciare patenti professionali (l'attestato Cqc Carta di Qualifica Conducente) necessario per guidare i mezzi pesanti ma senza che nei corsi ci fosse l'indispensabile presenza del docente. Inoltre hanno rilevato che alcuni registri erano tenuti in modo difforme rispetto a quanto indicato dalla normativa.

L'autoscuola è stata segnalata alla Motorizzazione Civile ed alla Provincia di Frosinone per l'erogazione delle sanzioni previste.



