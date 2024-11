Nuova livrea per la Maserati di Formula E GEN3 Evo

Nel corso dei pre-test di Formula E sul circuito Jarama, in Spagna, Maserati MSG Racing ha svelato la monoposto che correrà nella stagione numero 11. Nello specifico, la nuova Maserati Tipo Folgore GEN3 Evo evidenzia un design rinnovato, un corpo vettura più aerodinamico ed una nuova veste estetica dedicata ai 110 anni di successi del brand in pista. Infatti, oltre al blu Maserati, mette in mostra dettagli Rose Gold nella parte posteriore per richiamare l'innovazione e l'elettrificazione, e non mancano scritte Maserati che richiamano l'heritage sportivo del marchio, mentre ai lati dell'abitacolo un incastro di caratteri con nomi e date sottolinea i dettagli più significativi delle vittorie ottenute nel corso degli anni.

Le prestazioni della nuova monoposto GEN3 EVO sono ancora più elevate rispetto alle monoposto precedenti, con uno scatto da 0 a 100 km/h che viene coperto in 1,86 secondi ed una capacità di frenata rigenerativa di 600 kW, che produce il 50% dell'energia utilizzata in gara.

"È stato un grande onore lavorare per il terzo anno consecutivo al design della livrea della nostra monoposto di Formula E - ha dichiarato Klaus Busse, Head of Maserati Design - quest'anno l'estetica, pur continuando a basarsi sul percorso di elettrificazione del marchio, simboleggiato dal colore rame Folgore, vuole celebrare la ricca storia di Maserati nel motorsport con un tributo alle pietre miliari di 110 anni di storia, anniversario che festeggeremo all'inizio del prossimo mese".



