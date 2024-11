Lexus punta sul tennis con Nitto ATP Finals

L'unione tra Lexus e il mondo del tennis mondiale si rinnova anche quest'anno alle Nitto ATP Finals di Torino, dove la casa automobilistica sarà nuovamente Platinum Partner dell'evento più prestigioso del calendario ATP.

Per il secondo anno consecutivo Lexus affianca le Nitto ATP Finals con l'obiettivo di consolidare il suo legame con il mondo dello sport e del tennis in particolare. Grazie alla sua visione della mobilità sostenibile, Lexus si lega all'ATP Tour, sposando a pieno l'impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico e per la promozione dell'eccellenza, l'innovazione e la passione.

Anche quest'anno Lexus affianca le Nitto ATP Finals con una flotta di 45 autovetture elettrificate che accompagneranno gli atleti ed il loro entourage in tutti i loro spostamenti durante la manifestazione.

"La ricerca dell'eccellenza tecnica - ha commentato Paolo Moroni, direttore Lexus Italia - è un percorso che si consolida e concretizza nel tempo; quella volontà di raggiungere livelli altissimi di performance è la stessa che accomuna Lexus al mondo del tennis professionistico. Ogni dettaglio, ogni movimento, ogni innovazione è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e perfezionamento continuo. Come un tennista affina i propri colpi attraverso migliaia di ripetizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA