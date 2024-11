L'Alpine A110 Monochromatic è l'Art Car del brand 2024

La collaborazione tra Alpine e l'artista contemporaneo Mathieu Cesar ha portato alla creazione di un Art Car in cui viene reinterpretata la A110 mediante una veste grafica che utilizza il bianco e nero, colori tipici dello stile di questo esponente del linguaggio artistico attuale. La vettura, che ha richiesto mesi di lavoro, insieme ai designer di Alpine, prende il nome di A110 Monochromatic, e miscela, nella sue essenza, eleganza e prestazioni. Due delle caratteristiche di quest'auto unica e declinata nella sua gamma, in diverse varianti che ne riflettono le vari sfumature di carattere.

Per vederla dal vivo bisognerà attendere il 22 novembre, quando, a Parigi, lo stesso artista, la svelerà al pubblico. Si tratta della quarta Art Car consecutiva che segue l'Alpine A110 di Felipe Pantone nel 2021, l'A110 Sastruga del collettivo Obvious nel 2022 e l'A110 Metamorphosis di Arne Quinze nel 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA