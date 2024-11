Arrivano le luci nella galleria della 195 a Sarroch

Niente più viaggi al buio nella galleria nel tratto Cacip della strada statale 195, nel territorio di Sarroch: il viadotto, dopo sei anni di attesa, è stato illuminato.

Le luci erano state collaudate nel 2018 grazie a un gruppo di continuità, ma per la mancanza di una cabina elettrica nelle vicinanze in grado di alimentare l'impianto di fatto non avevano mai funzionato.

I lavori, finanziati dal Consorzio, uniscono sicurezza e risparmio energetico: le luci della galleria, grazie a una telecamera posizionata a 110 metri dall'ingresso del viadotto, entrano in funzione esclusivamente quando sta per transitare un veicolo.

Per Angelo Dessì, sindaco di Sarroch e componente del Cda del Cacip, si tratta di un momento importante per la sicurezza di chi quotidianamente percorre questa strada: "Finalmente, grazie all'impegno del Consorzio e dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a illuminare questa galleria, in cui in questi anni a causa del buio si sono verificati diversi incidenti stradali.

L'illuminazione è fondamentale per la sicurezza di questo tratto, ma ci auguriamo quanto prima che l'Anas intervenga per sistemare la viabilità anche in altri punti".

La strada consortile, nata inizialmente come percorso d'emergenza per la presenza della raffineria della Saras, in seguito è stata utilizzata per evitare di attraversare il centro abitato di Sarroch, per poi essere integrata dall'Anas nella Ss 195 bis che arriva sino a Pula: un'anomalia alla quale il Cacip auspica venga posto rimedio quanto prima attraverso il passaggio di consegne nella gestione della strada con l'azienda statale.





