Interporto Pordenone, al via piazzale Motorizzazione civile

Continua l'opera di infrastrutturazione dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, polo logistico strategico per la manifattura del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo amministratore delegato, Sergio Bolzonello, ha firmato i contratti per la realizzazione di una serie di opere, rivolte a valorizzare la struttura, ampliando e arricchendone l'operatività.

Si tratta dei lavori di costruzione di un piazzale per lo svolgimento delle attività istituzionali della Motorizzazione Civile, come esami per conseguire la patente di guida, collaudi e revisioni dei mezzi di trasporto, per una cifra di 890mila euro; della realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale e della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente, per una cifra di 358mila euro. Entrambi i cantieri sono già avviati.

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione dell'ampliamento del parcheggio di accesso al terminal intermodale, per la cifra di 227 mila euro, e i lavori di completamento e adeguamento antincendio dell'autorimessa del Centro servizi, per 144mila euro.

E' in avvio anche l'installazione delle barriere fonoassorbenti mobili di mitigazione del terminal per un importo di 895mila euro.



