Da GM Defense nuovi Suburban blindati per i Secret Services

Per il momento, vista l'avversità del neo eletto Donald Trump nei confronti delle auto elettriche, sembra escluso che la cerimonia d'insediamento possa coincidere con il debutto nel garage della Casa Bianca di una inedita presidenziale limo ricavata (o meglio con le sembianze) dalla Cadillac Celestiq.

Tuttavia GM Defense - che è la divisione di General Motors che si occupa di veicoli miltari e dei mezzi ad alta protezione per gli enti federali - continua a lavorare per aggiornare il parco circolante, in particolare quello dei Secret Services.

Lo conferma la notizia della consegna di un primo lotto di Suburban di ultima generazione a supporto del programma dei mezzi blindati Heavy-Duty Sport Utility Vehicle in dotazione al Diplomatic Security Service (DSS) che è il braccio di sicurezza del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

I nuovissimi Suburban Shield di GM Defense sono stati consegnati all'assistente segretario di Stato per la sicurezza diplomatica Gentry Smith e altri stakeholder federali presso il Manufacturing and Customer Innovation Center che ha sede a Concord, nella Carolina del Nord.

Suburban Shield presenta una nuova struttura con un telaio e sospensioni body-on-frame esclusivi per supportare l'incremento del peso e delle prestazioni. Il veicolo include un'alta percentuale di parti standard o realizzate ad hoc che provengono dalla catena di fornitura globale di General Motors.

"Il nostro Suburban Shield migliora significativamente la qualità, le prestazioni e la sicurezza essenziali per il Diplomatic Security Service - ha detto Steve duMont presidente di GM Defense e fornisce ai diplomatici della nostra nazione e ai loro team di supporto un veicolo che consente la massima sicurezza nello svolgimento della loro importante missione".

A sua volta Gentry Smith ha detto di aver avuto "l'opportunità di provare il prototipo che ha dimostrato una buona accelerazione, un migliore comportamento in curva e, soprattutto, segna un deciso incremento nel funzionamento del sistema frenante con antibloccaggio". Il programma a cui sta lavorando GM Defense prevede di supportare con veicoli blindati oltre al DSS anche una dozzina di altre agenzie federali.



