Crisi auto, ripercussioni nella provincia di Pesaro Urbino

La crisi nel settore dell'auto sta avendo numerose ripercussioni anche in provincia di Pesaro e Urbino, territorio che vanta diverse realtà d'eccellenza nella fornitura di parti e componenti destinate all'industria automobilistica. Non solo. A questo comparto si aggiungono anche le tradizionali attività di servizio relative al settore: carrozzerie, autofficine, attività di riparazione e manutenzione, elettrauto, gommisti, centri di revisione, produttori componenti e accessori, attività commerciali e ricambi. Secondo la Cna per accompagnare la trasformazione tecnologica e produttiva della filiera sono necessarie, tra l'altro, allo sviluppo delle competenze, sostenendo i processi di formazione delle professionalità che il mercato richiede; sostegno agli investimenti; trasparenza, sinergia e collaborazione nei rapporti lungo la filiera, a partire dalla rimozione degli ostacoli per l'accesso alle informazioni tecniche delle case costruttrici, essenziali per operare in conformità agli standard richiesti. "Ma soprattutto è quanto mai opportuno avviare un osservatorio permanente, che coinvolga in maniera effettiva e strutturata le categorie rappresentative dei diversi settori della filiera nella definizione di strategie, politiche, bisogni e soluzioni da qui al 2035", concludono dalla Cna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA