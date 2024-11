Unplugged porta al SEMA Show una squadra di Cybertruck

C'è anche il controverso e particolare Tesla Cybertruck tra le star dell'edizione 2024 del SEMA Show, naturalmente in versione personalizzata e migliorata nei contenuti. A portarlo a Las Vegas non è però la Casa di Austin ma il suo tuner più vicino e accreditato, la Unplugged Performance.

E lo fa con una vera 'carica' di Cybertruck visto che in totale, fra stand espositivi ed aree esterne, saranno 12 gli esemplari customizzati del celebre pick-up elettrico di Elon Musk.



Unplugged Performance, si legge nella nota, rivendicando il suo ruolo di leader mondiale e indiscusso nella personalizzazione dei Cybertruck, negli aggiornamenti delle prestazioni fuoristrada e negli allestimenti per impieghi di lavoro o di polizia. I diversi Cybertruck - afferma Unplugged Performance - sono la testimonianza dell'artigianalità d'élite dell'azienda. E' il caso delle pellicole di rivestimento PPF premium e della gamma di cerchi forgiati, tra i quali spiccano gli UP-03 Forged Beadlock nelle misure da 18 e 20 pollici e i Cybrhex che vanno da 20 a 24 pollici. Al SEMA 2024 Unplugged ha portato anche gli aggiornamenti chiave della sua linea di prodotti Invincible incentrata sull'off-road.

Si tratta di paraurti in acciaio per impieghi gravosi, portapacchi, pannelli laterali, molle, ammortizzatori e parafanghi in fibra di carbonio, tutti elementi essenziali per i proprietari che vogliono spingerei i loro Cybertruck all'estremo.

Nello specifico il Cybertruck Invincible di Unplugged Performance - che è esposto allo stand dello specialista in prodotti per il restauro Mothers Polish - mostra oltre ai citati elementi anche diverse opzioni di barre luminose, un supporto per pneumatici posteriori di scorta e una copertura del cofano in fibra di carbonio.

Up.Fit, che è la divisione flotte di Unplugged Performance, presenta inoltre nel SEMA FutureTech Studio, un Cybertruck Tesla per le forze di Polizia completamente equipaggiato e pronto per i compiti di pattugliamento.

Questo pick-up da inseguimento all'avanguardia è dotato di illuminazione ed elettronica specializzate e di un pacchetto ruote e pneumatici specifici per l'uso avanzato da parte delle forze dell'ordine.



