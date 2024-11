Toyota Suprabird Tribute: ispirata alla Nascar

Per celebrare il pilota Nascar Richard Petty, che ha conquistato nella sua carriera ben 7 campionati e 200 vittorie, Toyota, al Sema di Las Vegas, ha esposto la Suprabird Tribute: una Supra che richiama la Superbird "Petty Blue" con cui il driver in questione ha gareggiato; un modello che avrà anche la sua variante ufficiale Hot Wheels.

L'auto di base è una GR Supra 3.0 appartenente a Wood, il figlio di Petty, a cui è stato aggiunto uno scarico personalizzato, nuovi ammortizzatori per ridurre il rollio, e nuovi cerchi personalizzati da 19 pollici dotati di pneumatici pensati per un utilizzo sportivo. L'aspetto più interessante però, riguarda il kit carrozzeria, che richiama l'aspetto della Superbird originale. Non manca una livrea nella stessa tonalità di con cui correva Petty, mentre il suo numero di gara, il 43, è stato dipinto a mano sia sulle portiere che sul tetto.

"Vent'anni fa c'erano degli scettici che si chiedevano se un'auto come questa, o addirittura l'intera gamma GR, sarebbe mai stata realizzata - ha affermato Mike Tripp, vicepresidente del gruppo, Toyota division marketing, e Toyota Motor North America - oggi, Toyota non solo svolge un ruolo significativo nella Nascar, ma è anche onorata di essere associata al nome più leggendario di questo sport. La Suprabird rappresenta l'incredibile viaggio sia di Richard Petty che di Toyota".





