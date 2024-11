Fiat Topolino ad EICMA con campagna 'Top Club'

In occasione di EICMA 2024, Fiat Topolino è presente presso l'area Urban Mobility dello spazio Dueruote al padiglione 15, Stand Q04, dove sono esposti due esemplari, Topolino e Topolino Dolcevita, entrambi in versione 'Top Club', ovvero con le grafiche dedicate alla campagna educational Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT'.

Patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, la nuova campagna 'Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT' è gestita e sviluppata in collaborazione con Neways, società di comunicazione e progetti educativi.

Obiettivo, quello di sensibilizzare i ragazzi sulla nuova mobilità elettrica e sull'adozione di comportamenti corretti sulla strada, con qualunque modalità o mezzo ci si muova, dalla bicicletta all'auto, dal monopattino alla microcar, fino a piedi o con il trasporto pubblico.

Protagonista dell'iniziativa è la Fiat Topolino, veicolo 100% elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile. Guidabile a partire dai 14 anni, la nuova Topolino entra così negli istituti superiori, in occasione dell'anno scolastico 2024/2025, coinvolgendo 700 classi per un totale di 17.000 studenti.



