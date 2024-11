F1: Sauber-Audi, Gabriel Bortoleto nuovo pilota per il 2025

La Sauber ha ufficializzato l'arrivo di Gabriel Bortoleto come pilota per la stagione 2025. Il 20enne brasiliano, attuale leader del campionato di F2, affiancherà il tedesco Nico Hulkenberg alla guida delle due monoposto che dalla prossima stagione diventerà Audi. Lo ha annunciato la stessa scuderia che ha salutato e ringraziato i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu con i quali "abbiamo deciso insieme che non ci sono più le condizioni per continuare".

“Sono entusiasta di divenire parte di uno dei progetti più entusiasmanti del motorsport - ha affermato Bortoleto -. Debuttare in F1 con un team che unisce la storia sportiva e la competenza ingegneristica di Sauber e Audi è un vero onore. Il mio obiettivo è di crescere contribuendo a questo ambizioso progetto sino a raggiungere l’apice del motorsport". Originario di San Paolo, Bortoleto si è fatto notare nel 2023 dominando – al debutto – il Campionato FIA di Formula 3. Attualmente è in testa alla classifica del Campionato FIA di Formula 2. La carriera del giovane brasiliano è iniziata a6anni nel karting e a 12 anni si è trasferito in Europa con la famiglia per inseguire il sogno di guidare una Formula 1. L'ingresso nel futuro team Audi F1 offre a Bortoleto l'opportunità di dimostrare il proprio talento ai massimi livelli del motorsport. “Stiamo assistendo - ha sottolineato Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG - a un cambio generazionale in Formula 1, con giovani piloti in grado di emergere immediatamente. Con l'ingaggio di Gabriel Bortoleto ci siamo assicurati uno di questi talenti. Un’operazione che sottolinea la strategia e l'impegno a lungo termine di Audi in Formula 1”. “Gabriel - ha affermato da parte sua Mattia Binotto, COO e CTO di Sauber Motorsport AG - ha già dimostrato nelle categorie giovanili di avere le carte in regola per diventare un pilota vincente. Siamo felici diventi un membro del team Sauber e Audi. Insieme a Gabriel daremo forma a una nuova era dei quattro anelli nel motorsport. Nico e Gabriel rappresentano la combinazione ideale di esperienza e gioventù”.

Gabriel Bortoleto

