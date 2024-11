All'asta la Lancia Delta Integrale di Roberto Baggio

E' stata messa all'asta su Catawiki, fino al 17 novembre, la Lancia Delta integrale di Roberto Baggio. L'auto è un esemplare unico poiché ispirata proprio al campione calcistico e realizzata sulla base di una Lancia Delta Integrale Evoluzione, nella versione Kat del 1994 in Giallo Ginestra, costruita per celebrare la vittoria del Pallone d'Oro del 1993.



Questo veicolo spicca anche per le sue specifiche tecniche e un design esclusivo. Richiesta a fine del 1993, fu realizzata in questo speciale allestimento sulla base della già Limited Edition denominata Giallo Ginestra; mantenendo le specifiche tecniche con i 211 cavalli a trazione integrale.

Questa particolare fuori serie si differenzia dalle 220 realizzate per il design esclusivo della carrozzeria bicolore e per l'abitacolo extra serie. Il restauro è stato realizzato da Ivan e Stefano Parussini della ItaliaMotorsport di Codroipo sotto la supervisione dell'esperto Miki Biasion, completando l'opera in autunno 2023.

Durante il restauro, smontando i sedili per trattare le pelli, sono stati anche rinvenuti, nelle imbottiture dei sedili, numerose dediche di stima e affetto dei dipendendi 'Pelle Frau' fatte ben trenta anni fa' a Roberto Baggio che era inserito come cliente finale di quella commessa extra serie.

Il 100% del ricavato dalla vendita, al netto dei costi, verrà devoluto in beneficenza alle organizzazioni benefiche Stella di Cuori APS, Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e Fondazione mondiale piloti onlus.

