Wec: la stagione si chiude nel segno di Toyota e Porsche

Porsche e Toyota hanno chiuso in bellezza in Bahrain il mondiale endurance, meglio conosciuto come Wec, visto che l'equipaggio composto da Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, sulla Porsche 963 numero 6, ha conquistato il titolo piloti nella categoria hypercar, mentre Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, che si sono divisi il volante della Toyota numero 8, hanno consentito alla casa giapponese di trionfare tra i costruttori.

Entrambi i titoli sono arrivati al termine di una gara di otto ore non certo priva di colpi di scena, con il primo che si è verificato già al decimo giro con Buemi costretto a cedere sei posizioni mentre era al comando della corsa, per via di un incidente avvenuto nel corso di un doppiaggio. In seguito è andata in scena una grande rimonta con Buemi protagonista nell'ultimo stint in cui ha superato la Porsche 963 numero 5 di Campbell, Christensen e Makowiecki, per conquistare la vittoria finale.

Sul podio, al terzo posto l'equipaggio della Peugeot 9X8 composto da Jensen, Muller e Vergne, che conclude bene una stagione complessa.

Ad Estre, Lotterer e Vanthoor, con la loro Porsche 963 numero 6 è bastato un decimo posto per chiudere il discorso nel campionato piloti.

La Ferrari, retrocessa dal secondo al quattordicesimo posto finale tra le hypercar, con la numero 51 penalizzata per una sanzione di gara relativa al numero di pneumatici utilizzati, ha trovato gloria nella classe LMGT3 con la 296 LMGT3 numero 55 di AF Corse condotta magistralmente da Alessio Rovera nell'ultima ora di gara, quando ha respinto gli attacchi della Corvette di TF Sport.



