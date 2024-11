Wayla, parte a Milano servizio notturno di minibus on-demand

E' iniziata nei giorni scorsi a Milano l'attività del servizio di minibus on-demand di Wayla, un nuova startup di trasporto persone che punta a coprire inizialmente - come utile alternativa al servizio di taxi - la mobilità individuale dalle 19:00 alle 03:00 del mattino successivo, dal giovedì alla domenica.

Una proposta che punta dunque ad affiancare le altre soluzioni pubbliche e private per spostarsi ad un costo inferiore al taxi (in media 11 euro) nelle zone centrali di Milano - all'interno della seconda circonvallazione filoviaria 90-91 con l'eccezione, per ora, del quartiere Città Studi - e in orari in cui alcuni servizi vengono sospesi o diventano difficili da utilizzare.

La flotta iniziale prevede l'impiego di cinque Fiat Ducato in allestimento Olmedo Top Trim da 16+1 posti di cui . Specifica Wayla - verranno però utilizzati solo i 14 posti dietro alla zona di guida.

"Abbiamo in programma di aumentare la flotta per allargare il servizio su tutti i giorni della settimana - ha commentato Carlo Bettini, ceo di Wayla - per arrivare poi a un'espansione anche agli orari diurni, una volta che avremo raggiunto la base utenti necessaria".

La modalità di fruizione del pooling on-demand è semplice: l'utente prenota la corsa sull'itinerario desiderato - dal punto A al punto B - tramite una App (già disponibile su Android e Ios) che è stata sviluppata, assieme alla piattaforma, da Ioki, società del colosso tedesco Deutsche Bahn.

La prenotazione oltre all'orario di partenza indica un range di orario di arrivo e il prezzo relativo (dipende dal chilometraggio che verrà percorso e dal numero di passeggeri con cui si condividerà il minibus).

Quando il mezzo di Wayla è in prossimità del punto dove attende l'utente, questi riceve una notifica tramite App e può eventualmente essere contattato direttamente dal conducente.

Gli autisti a bordo dei Ducato hanno a disposizione un tablet con un applicativo dedicato su cui viene evidenziato il percorso dal punto di prelievo alla successiva destinazione finale.

Wayla, a cui è stato attribuito il primo premio degli Io Mobility Awards nella categoria trasporto pubblico locale, fa parte dell'acceleratore di imprese European Institute of Innovation and Technology Urban Mobility, un ente finanziato dall'Unione Europea con numerose sedi in diversi Paesi comunitari.



