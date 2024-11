Pick-up Fiat Strada supera due milioni di unità vendute

Dimensioni compatte, grande capacità di carico e robustezza sono tra le qualità principali che nel tempo hanno decretato il successo del pick-up Fiat Strada.

Prodotto in Brasile, nell'impianto del Polo Automotivo Stellantis di Betim, commercializzato in numerosi Paesi del mondo, il cassonato della Casa italiana ha raggiunto l'importante traguardo di 2 milioni di unità vendute. In linea dal 1998, nel 2020 è stato completamente rinnovato. Le novità anche di stile della nuova generazione hanno contribuito ad accrescerne i consensi, in particolar modo sul mercato brasiliano, permettendo al modello in soli quattro anni di vendere oltre mezzo milione di esemplari e di posizionarsi più volte ai vertici della classifica di vendite del segmento, con oltre 115.000 unità consegnate nel 2024.

Presentato 26 anni fa con cabina singola, lo Strada che fu commercializzato per anni anche in Italia e che oggi viene venduto principalmente nel continente latinoamericano, nel 1999 vide la gamma allargarsi al cabina estesa e nel 2009 al doppia cabina. Una versione con tre porte fu invece presentata nel 2013. Poi, appunto, nel 2020 la nuova generazione, da subito anche con cabina doppia, con più tecnologia e migliorate capacità di guida sullo sterrato (angolo di attacco elevato a 24 gradi, quello di uscita a 28°). Dal 2021 è disponibile con cambio automatico Cvt, dal 2023 monta motori flex alimentabili sia a benzina sia ad alcool, dotati di turbocompressore, per performance migliorate.

"Quando si tratta di pickup, siamo un punto di riferimento sul mercato - sottolinea Alexandre Aquino, vice presidente Fiat per l'America del Sud - e siamo sempre all'avanguardia nelle innovazioni. Dal lancio, passando per la doppia cabina, il primo cambio automatico CVT della categoria e il nuovo motore Turboflex, Fiat continua a riscrivere la storia di successo della Strada, le richieste sempre le richieste dei consumatori.

Il nostro pick-up leader di mercato ha conquistato i clienti e l'intera industria automobilistica, ricevendo numerosi premi e battendo record negli ultimi anni".



