Lamborghini: a novembre iniziative per sostenere Movember

Continua l'impegno di Lamborghini nel promuovere la prevenzione delle patologie maschili con Movember, che a novembre propone iniziative per coinvolgere clienti ed appassionati, e richiamare l'attenzione sull'associazione benefica che sostiene questa causa.

Lo scorso 2 novembre a Miami, oltre 150 Lamborghini hanno sfilato con gli inconfondibili baffi adesivi sui cofani. Mentre il Museo Automobili Lamborghini parteciperà all'iniziativa ospitando un'installazione interattiva. Inoltre, i giocatori di Asphalt Legends Unite potranno acquistare una speciale livrea dotata di baffi per i modelli Revuelto e Huracán STO direttamente nello store del gioco fino al 14 novembre.

Ad oggi Movember, che è nata nel 2003, è la principale organizzazione benefica in questo settore, con oltre 1.320 progetti realizzati a livello globale, e invita chiunque voglia supportare queste cause, anche simbolicamente, a farsi crescere i baffi durante il mese di novembre, in segno di solidarietà.

"Dal 2021 supportiamo Movember coinvolgendo i nostri dealer a livello globale e sensibilizzando i nostri clienti sulla salute maschile a 360 gradi - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione, che ci consente di dare voce a tematiche spesso poco discusse".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA