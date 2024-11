Da Honda Racing componenti per elaborare le vetture di serie

La filiale nordamericana di Honda Racing ha annunciato che dal prossimo anno produrrà e commercializzerà parti di ricambio per l'elaborazione meccanica ed estetica dei veicoli del Gruppo nipponico, commercializzati localmente. L'iniziativa interesserà i modelli di maggior successo dei brand Honda e Acura. Per lo sviluppo della componentistica, HRC si avvarrà degli stessi ingegneri e progettisti impegnati nelle competizioni internazionali, in particolare di Formula 1, campionati Imsa e Indycar.

I primi kit prototipo saranno pronti per i test di omologazione già a partire da inizio 2025. Le parti offerte in catalogo interesseranno sia i modelli per uso stradale sia gli esemplari per le corse iscritti nei vari campionati su asfalto e in fuoristrada. L'iniziativa segue il recente successo del prototipo Acura Integra Type S HRC, presentato lo scorso agosto alla Monterey Car Week.

"HRC US ha vinto gare e campionati su strada e fuoristrada per tre decenni - ha detto Jon Ikeda, vice presidente senior di HRC US - e siamo entusiasti di applicare l'esperienza accumulata a nuove linee di parti di ricambio ad alte prestazioni per gli appassionati di Honda e Acura, desiderosi di aumentare la loro esperienza di guida ad alte prestazioni".



