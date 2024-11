Aci alla Settimana della Sicurezza della Asl frusinate

Aci Frosinone e Ready2Go, presenti alla Settimana della Sicurezza promossa dalla Asl di Frosinone, dal 21 al 28 ottobre. Dal 2007 ad oggi, anno in cui si è tenuta per la prima volta questa manifestazione, l'indice di incidenza infortunistico che parametra il numero degli incidenti a quello degli occupati, nella provincia ciociara, è passato dal 39% all' 11%. In cifre, si tratta di circa 4.500 incidenti sul lavoro in meno in provincia e, conseguentemente, meno feriti, meno invalidi e meno morti. Questi risultati sono stati presentati al pubblico dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Giancarlo Pizzutelli e dalla responsabile del Pre.S.A.L. Nord della Asl, Lucilla Boschero.

Il momento inaugurale ha visto tutte le autorità presenti portare i loro saluti, tra cui anche il Presidente dell'Automobile club provinciale, Maurizio Federico. Il claim scelto per questa diciottesima edizione è "La sicurezza è un gioco di squadra". Ogni ente o associazione ha parlato del proprio impegno nell'ambito generale della sicurezza, che sia quella sul lavoro, quella sanitaria, quella stradale. Presente anche lo stand di ACI Frosinone, in virtù del protocollo sottoscritto con tutte le istituzioni sulla sicurezza stradale: gli istruttori, nazionali e locali, del progetto "Ready2Go", a Frosinone affidato alle scuole guida Bufalini, hanno proposto agli studenti test di guida sicura sul simulatore virtuale 3D, in dotazione alle autoscuole 'R2Go', ma anche esercizi con occhiali distorcenti che simulano l'effetto dell'alcol sui sensi e sui riflessi.



