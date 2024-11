F1: Oakes, "Alpine punta al gruppo di testa nel 2025"

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 NOV - Grandi aspettative da parte di Oliver Oakes per la stagione 2025 di Formula 1 della Alpine.

L'inglese, da fine agosto a guida della scuderia francese, prova a ricaricare l'ambiente depresso da una stagione molto al di sotto delle attese: "Il mio obiettivo sarà essere sempre in testa al gruppo", ha detto Oakes. Nel team appena rinnovato figura anche Flavio Briatore, in qualità di consulente.

"Non ci sono soluzioni miracolose, dobbiamo solo produrre un'auto migliore. Abbiamo già parlato molto delle nuove opzioni per il gruppo propulsore, ma dobbiamo anche migliorare il telaio. Si tratta di fare tutte queste cose insieme e far funzionare il team come un'unica entità", ha spiegato il nuovop tema manager. Il motore dal 2026 non sarà più un Renault (gruppo al quale appartiene Alpine) per ragioni di costo. "Stiamo attualmente esaminando alcune opzioni. Il mese prossimo verrà presa una decisione per un annuncio prima della fine della stagione attuale", spiega. Infine una nota di ottimismo per il prossimo anno: "Dopo i recenti miglioramenti apportati alle monoposto, siamo arrivati alla Q3. Dal prossimo anno, il mio obiettivo sarà di essere sempre nel gruppo di comando".

