Xiaomi SU7 Ultra è la 4 porte più veloce al Nürburgring

La sfida delle auto elettriche si sposta in pista, come dimostra Xiaomi che, in base a quanto riportato da carnweschina.com, ha compiuto un giro del vecchio Nürburgring in 6:46.874 con David Pittard, vincitore della 24 Ore del Nürburgring del 2023, al volante di un prototipo della SU7 Ultra. In questo modo, la vettura in questione è diventata l'auto a quattro porte più veloce al mondo su questo tracciato storico. Il tempo sarebbe stato stabilito il 24 ottobre, con tanto di certificazione dei funzionari del Nürburgring.

La SU7 Ultra, che anticipa il modello di serie, è spinta da un powertrain elettrico capace di erogare 1526 CV che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi, di raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo in meno di sei secondi, e di toccare una velocità massima superiore a 350 km/h.

La versione destinata alla produzione è prevista per la prima metà del 2025, ed è pronta a stabilire nuovi standard nella categoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA