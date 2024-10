Mobilize arriva ad Eicma 2024 con Duo e Bento

Mobilize torna a Milano, nei padiglioni Eicma dedicati alle due ruote ed alla mobilità. Il marchio di Renault Group esporrà i suoi due veicoli elettrici Mobilize Duo e Bento in anteprima nazionale.

I due quadricicli sono stati pensati per i privati e gli operatori professionali. Duo si caratterizza per un abitacolo biposto, mentre Bento è un micro van che si rivolge a clienti che necessitano di trasportare merci in città ed è per questo dotata di un vano di carico chiuso da 649 litri che prende il posto del passeggero.

Duo e Bento sono veicoli compatti (rispettivamente 2,43 e 2,54 metri di lunghezza), quindi facili da parcheggiare e agili nel traffico cittadino. Entrambi offrono un'esperienza di utilizzo basata sul posto guida centrale e sul comfort ottimizzato delle sospensioni.

Sono inoltre dotati di serie di airbag per il conducente.

L'autonomia è generosa, perché arriva fino a 161 km (149 km per Bento) e adeguata per affrontare una giornata di spostamenti urbani. Mobilize Duo e Bento sono anche dotati di sedile di guida e parabrezza riscaldati per affrontare l'inverno e dall'aria condizionata a regolazione manuale per rinfrescare l'abitacolo in estate. Mobilize Duo sarà disponibile a partire da 29 euro al mese, con anticipo di 2.725 euro, 36 rate e rata finale di 3.896 euro. In alternativa a quest'ultima, si è liberi di restituire il veicolo.

