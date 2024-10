La cinese Saic pronta a fare causa all'Ue sui dazi sulle e-car

La casa automobilistica cinese Saic, partner di Volkswagen nella loro joint venture, è pronta a fare causa all'Ue per i dazi sulle auto elettriche appena entrati in vigore. "Saic esprime profondo rammarico per la decisione definitiva della Commissione europea e intende adottare le misure legali necessarie per portare il caso alla Corte di giustizia europea", si legge in una nota della società.

Con un dazio aggiuntivo record del 35,3% - il più alto tra quelli imposti sulle case automobilistiche cinesi - Saic è la più penalizzata dalle misure commerciali dell'Ue a causa dei presunti maggiori sussidi ricevuti da Pechino rispetto alle rivali Byd e Geely e per non essere stata collaborativa nel quadro dell'istruttoria antitrust condotta da Bruxelles.



