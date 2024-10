Wec, i titoli tra le hypercar si assegnano in Bahrain

Nel prossimo fine settimana, in Bahrain, andrà in scena l'ultimo atto del Fia World Endurance Championship 2024 , con i titoli piloti e costruttori della classe Hypercar ancora da assegnare. L'ultima gara sarà di 8 ore e si disputerà in parte alla luce del giorno e in parte in notturna presso il Bahrain International Circuit: si tratta di un tracciato impegnativo, lungo 5,412 km e composto anche da 15 curve dove verranno effettuati ben 54 cambi marcia per giro.

Inoltre, ogni tornata sarà percorsa per il 60% a gas spalancato con punte massime di velocità che sfiorano i 300 km/h sui quattro rettilinei. Tra le insidie di questo circuito anche la superficie piuttosto abrasiva che potrebbe influire sul degrado gomma.

Tra i piloti l'equipaggio composto da André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor del team Porsche Penske Motorsport è il più accreditato per il titolo, grazie ai 35 punti di vantaggio, anche se rimangono da assegnarne 39. Tra i costruttori, invece, Porsche precede Toyota di dieci punti e Ferrari di 17, per cui la lotta appare più aperta. Infine, la battaglia per il quarto posto nella classifica generale vede impegnate Alpine e Bmw, con Peugeot e Cadillac ancora in lizza.



