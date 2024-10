Volvo presenta la nuova XC90 Plug-in Hybriod blindata

Sembra un'auto ordinaria - anche per facilità di guida e livelli di comfort - ma è rinforzata in ogni parte ed è in grado, potenzialmente, di resistere anche ad assalti armati con pistole, fucili e mitragliatori e a proiettili di diverso calibro sparati da diverse angolazioni, tetto incluso. È la nuova Volvo XC-90 Plug-in Hybrid, presentata a Bologna. La vettura - che in tutto e per tutto è uguale al modello di serie, anche per ragioni di riservatezza - è in grado di salvaguardare l'incolumità degli occupanti in situazioni di criminalità da strada.

Dotata di una blindatura di livello VR 3/4 (su una scala che arriva fino a un massimo di 8), la Volvo XC90 Plug-in Hybrid, così come modelli XC90 Mild Hybrid e XC60 Mild Hybrid, viene prodotta in Svezia e poi inviata in Brasile, presso la Carbon, per essere rinforzata in ogni sua parte.

La carrozzeria viene blindata grazie a pannelli di aramide, realizzati in kevlar intrecciato. Con strati d'acciaio impilati, variabili da 2,5 a 3 millimetri, vengono rinforzati i montanti, il giro porte, la diagonale delle portiere e le maniglie, i vetri sono stratificati e rinforzati, mentre i finestrini posteriori sono bloccati per proteggere i passeggeri. Anche il cofano è blindato vicino al parabrezza, così come l'area del firewall del motore e il tetto.

L'auto - che dopo la blindatura pesa 2.557 chili, circa 300 chili in più rispetto al modello di serie - ha superato le certificazioni balistiche NIJ-IIIA data dal National Institute of Justice e VPAM BR2009 dell'Associazione dei Centri di Test per Materiali e Strutture Antiattacco rilasciata in Germania.

Una volta che la vettura viene ultimata, deve superare tutta una serie di test, per poi essere consegnata al cliente.

"I clienti delle auto blindate vogliono aumentare il livello di sicurezza includendo anche la sfera dell'incolumità personale, attraverso la protezione della propria persona e degli oggetti che portano a bordo - spiega Roberto Lombardi, responsabile della Pubbliche relazioni di Volvo Car Italia - Le categorie di chi ordina questo tipo di vettura sono svariate: ci sono uomini politici, magistrati, imprenditori facoltosi, commercianti di valori, calciatori, presidenti di società sportive, celebrity, ma anche persone che a vario titolo desiderano avere una maggiore protezione".

Un mercato in aumento un po' in tutto il mondo, con una stima di crescita di 22miliardi di dollari entro il 2026.

La maggior parte delle vetture è destinata all'America Latina, con "Brasile, Messico e Colombia che sono i principali Paesi di diffusione - spiega Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - ma la domanda sta iniziando ad arrivare anche dall'Europa". I livelli di blindatura standard di livello VR3/4 "costano dai 30-40mila euro in più rispetto al prezzo di listino", sottolinea Crisci precisando però che "ogni cliente può indicare le proprie specifiche". I tempi di consegna "si aggirano intorno ai sei, sette mesi", ma "i clienti che ne hanno necessità possono richiedere l'auto blindata sostitutiva o noleggiare la vettura per un periodo". Anche il nuovo modello di Volvo XC90 avrà una versione blindata che verrà presentata entro ottobre 2025.



