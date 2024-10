Lancia ritorna nel mondo del rally col supporto di Sparco

Lancia segna il suo ritorno nel mondo del rally e lo fa con il supporto di Sparco, storico partner tecnico, che ha accompagnato il marchio torinese nei suoi più grandi trionfi. La collaborazione tra Lancia e Sparco, iniziata negli anni d'oro del rally, si rinnova oggi con il programma Rally 2025, che vede protagoniste la nuova Ypsilon Rally4 HF, progettata specificamente per le competizioni.

La Ypsilon Rally4 HF rappresenta l'evoluzione delle auto da rally di Lancia, combinando tecnologia avanzata e prestazioni elevate. È costruita su un pianale CMP MHEV, che garantisce leggerezza e rigidità torsionale. La vettura è dotata di una gabbia di sicurezza a traliccio di tubi saldati, per uno chassis altamente performante e sicuro, in linea con i più alti standard Fia.

Il cuore della Ypsilon Rally4 HF è un motore turbo da 1.2 litri a 3 cilindri che eroga 212 CV, abbinato a una trasmissione meccanica a 5 marce fornita da Sadev con un differenziale autobloccante meccanico per una gestione ottimale della potenza e della trazione. Le sospensioni McPherson con ammortizzatori regolabili Ohlins a 3 vie offrono una perfetta regolazione per ogni stile di guida, permettendo ai piloti di personalizzare il setup della vettura in base al tipo di percorso. La configurazione per asfalto include freni a disco ventilati da 330 mm, che garantiscono una frenata potente e precisa, fondamentale per affrontare i percorsi più impegnativi tipici dei rally italiani, caratterizzati da continue salite e discese.

Sparco metterà a disposizione di pilota e copilota il kit completo di abbigliamento da gara - che comprende tute, sotto-tute, guanti, scarpe - sviluppati a partire dai più alti livelli di sicurezza, comfort e prestazioni e frutto di un continuo lavoro di ricerca e sviluppo. Metterà inoltre a disposizione tutti i supporti tecnici di sicurezza della vettura - tra cui le cinture di sicurezza, il volante, i pedali di guida e l'installazione degli innovativi sedili Matrix 8855-2021.

Il ritorno di Lancia nei Rally è previsto ufficialmente nel Campionato Italiano Rally 2025, con il primo Trofeo Lancia. Il trofeo prevede sei gare a partire da aprile 2025 all'interno del Campionato Italiano Rally. Ai piloti verrà data l'opportunità di dimostrare il loro talento con il supporto di un pacchetto completo, che include: abbigliamento tecnico, hospitality, assistenza tecnica e fornitura di ricambi in gara, visibilità e comunicazione sul Trofeo e soprattutto un montepremi totale del valore di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del Trofeo, che infatti avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team Lancia Corse HF, garantendogli un'esperienza fondamentale nel mondo delle competizioni rallystiche professionistiche.



