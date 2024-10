Gava, 'ricostruzione degli pneumatici eccellenza da valorizzare'

'Il settore della ricostruzione degli pneumatici è un esempio di come l'Italia sappia coniugare innovazione e sostenibilità, con aziende leader che riducono l'uso di materie prime e le emissioni, migliorando l'occupazione e l'economia. Il ministero dell'Ambiente sta adottando misure concrete per sostenerle, come semplificazioni per i centri di riutilizzo e crediti d'imposta per materiali riciclati. Inoltre, stiamo aggiornando il decreto end-of-waste per valorizzare gli pneumatici usati e, attraverso i Cam, incentiviamo l'uso di pneumatici ricostruiti nei trasporti pubblici. Questo settore, pur piccolo, è un'eccellenza italiana che intendiamo valorizzare'. Lo ha detto la viceministra all'Ambiente Vannia Gava, nel corso del convegno su 'Trasporto sostenibile: il ruolo cruciale della ricostruzione degli pneumatici' organizzato da Airp.

Tra gli intervenuti, Carlo Fidanza, capodelegazione di Fdi al Parlamento Europeo. 'La ricostruzione degli pneumatici nel trasporto sostenibile è un fiore all'occhiello della nostra industria nazionale, una eccellenza nell'economia circolare e una importante risorsa occupazionale che da europarlamentari abbiamo il dovere di difendere. Vogliamo farlo per invertire la preoccupante tendenza che negli ultimi 15 anni ha visto il settore perdere il 60% del volume di vendita degli pneumatici ricostruiti in Italia a causa di una concorrenza a basso costo, spesso di provenienza asiatica e di bassa qualità'.

Per Luca Squeri, deputato di Fi, 'il settore è strategico non solo sul piano economico ma anche per la transizione energetica.

Dobbiamo mettercela tutta per sostenere questo comparto e impegnarci a trovare le misure più adeguate'.

Ha aperto l'incontro il presidente di Airp Stefano Carloni: 'Perfetto esempio di economia circolare, la ricostruzione degli pneumatici offre enormi vantaggi ambientali ma anche economici.

C'è ancora molto che si può fare per aiutare il mercato ad abbracciare un sistema basato su prodotti durevoli e ricostruibili, a tutto vantaggio dell'ambiente e di un settore che rappresenta un'eccellenza italiana'.

Laura d'Aprile, capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del ministero dell'Ambiente, ha annunciato che 'è in fase di elaborazione un nuovo strumento di Cam (criteri ambientali minimi) per il trasporto pubblico locale all'interno dei quali inserire meccanismi premianti per chi utilizza pneumatici ricostruiti. Chiediamo ad Airp di partecipare al tavolo tecnico'. Silvia Vergani, direttrice marketing di Michelin Italiana spa, che ha contribuito al convegno, ha detto che 'Michelin, da sempre impegnata in favore della sostenibilità ambientale, ha prodotto e commercializzato il pneumatico ricostruibile per autocarro 100 anni fa. Da allora, promuove la ricostruzione dei pneumatici per ridurre l'impatto ambientale e i costi per gli utenti, anche in collaborazione con Airp'.





