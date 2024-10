All'asta rara Aston Martin Vantage Oscar India

Un raro esemplare di Aston Martin V8 Vantage, in versione 'Oscar India', è stato messo all'asta da RM Sotheby's. L'aspetto muscoloso della supercar mossa da un motore V8 non si limitava ad un fatto estetico, perché la speciale versione, lanciata alla fine degli anni Settanta era in grado di raggiungere la potenza di 400 CV.

Una vera e propria sportiva, quindi, che però assicurava ospitalità per quattro persone e la possibilità di essere utilizzata per gli spostamenti di tutti i giorni. L''Aston Martin V8 Vantage 'Oscar India' messa all'asta è stata immatricolata nel 1985 ed è una variante caratterizzata da aggiornamenti estetici e da una potenza supplementare.

Progettato da William Towns, lo stile della vettura ha preso ispirazione dalle muscle car americane ma ha mantenuto un'estetica britannica. Rifinita in Warwick Blue con un interno color Magnolia, l'auto in vendita da Sotheby's è stata originariamente consegnata nel Regno Unito, prima di essere inviata a Cipro.

Tra i dettagli si lusso, non mancano un cruscotto in noce, finestrini elettrici e un orologio analogico Kienzle.

Attualmente parte di una collezione privata in Medio Oriente, la vettura richiede la rimessa in servizio dopo anni di stoccaggio.

La vendita all'asta presso RM Sotheby's è prevista per i primi di novembre, con un prezzo stimato tra 100.000 e 150.000 sterline.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA