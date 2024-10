Hyundai e Toyota insieme per il Racing Festival in Corea

Unite nel segno delle prestazioni, così Hyundai Motor Company e Toyota Motor Corporation hanno dato vita alla prima edizione dello Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival presso la Yongin Speedway in Corea.

In un evento che ha fatto registrare il tutto esaurito, le protagoniste sono state sia le auto di serie sportive dei rispettivi brand, che i modelli da corsa di Hyundai e Toyota.

Nello specifico, Hyundai N ha mostrato le performance della sua i20 N Rally 1 Hybrid e di due i20 N Rally2, accanto a modelli della gamma N come Ioniq 5 N, Elantra N e Ioniq 5 N Drift Spec.

Mentre Toyota si è unita alla manifestazione in pista con la GR Yaris Rally 1 Hybrid, la GR Yaris Rally2, la GR Supra e la GR86.

Non è mancata la presenza dei piloti di Hyundai N, che rispondono ai nomi di Thierry Neuville, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e Mikel Azcona. Per Toyota, invece, si sono esibiti in pista Jari-Matti Latvala, e Norihiko Katsuta. Spazio anche ai track day per i clienti, con 30 proprietari di modelli Hyundai N e altrettanti di veicoli Toyota GR che si sono cimentati con il circuito Yongin Speedway.

Inoltre, con il "WRC Taxi", diversi fun delle auto ad alte prestazioni dei due marchi hanno sperimentato l'adrenalina di viaggiare a bordo di un'auto da corsa a fianco dei piloti Hyundai e Toyota. Dopo diverse attività, tra cui anche la "Gymkhana Competition", che ha visto i piloti fare squadra coi clienti e sfidarsi rispettivamente a bordo di Hyundai Avante N e Toyota GR86, e il momento dedicato ai veicoli personalizzati, l'evento è terminato con la "Parade Lap" a cui hanno preso parte 66 veicoli Hyundai N e Toyota Gazoo Racing. Emblematico il momento che ha visto insieme l'executive chair di Hyundai Motor Group, Euisun Chung e il chairman di Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, a bordo di una Yaris WRC.



