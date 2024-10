Van attrezzato della SWAT all'asta in California

Un furgone tattico in uso alla SWAT della Polizia negli anni Novanta è stato messo all'asta da Bring A Trailer in California. Il van è stato costruito su un telaio a trazione anteriore GMC P3500 da Mattman Specialty Vehicles di Escondido, in California, ed è stato successivamente in servizio con il dipartimento di Polizia di Inglewood, nel medesimo stato americano.



Le caratteristiche interne includono armadi per attrezzature, un vano appositamente dedicato al deposito armi, cassetti utilizzati un tempo per le scorte di munizioni e due postazioni di lavoro, insieme a prese elettriche, un condizionatore d'aria e lavagne.

Le tende retrattili sono posizionate su entrambi i lati e alla parte posteriore, mentre tra gli altri accessori ancora funzionanti c'è anche la barra luminosa di emergenza, l'illuminazione perimetrale, una scala posteriore e prese di corrente. Il van è mosso da un motore V8 da 7,4 litri, abbinato a un cambio automatico a quattro velocità.

Acquistato dal rivenditore nel 2024, questo veicolo tattico P3500 è ora offerto all'asta con tanto di manuale informativo e documenti originali dello Stato della California. All'interno, gli armadietti sono posizionati su entrambi i lati insieme a luci perimetrali. Nella vernice sono visibili graffi e schegge, a testimonianza dell'uso per azioni di Polizia.

