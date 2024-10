Si schianta nel Burger King con la Corvette rosso fiammante

A volte la fame gioca davvero brutti scherzi. Ironia a parte, è quello che verrebbe in mente di dire nel caso di un possessore di una Corvette, soccorso negli Stati Uniti dai vigili del fuoco per essersi schiantato con la sua vettura di lusso contro la sede di un Burger King.

È accaduto qualche giorno fa in Virginia: la notizia, ripresa dal sito Carscoops, è stata resa nota dal dipartimento dei pompieri di Suffolk, comune dove è avvenuto l'incidente, che hanno pubblicato sul loro account Facebook le foto di ciò che rimaneva della Corvette rosso fiammante dopo lo schianto.

Fortunatamente, i danni alla vettura di lusso sembrano relativamente lievi, ma la forza dell'impatto ha distrutto una delle pareti di legno del Burger King.

Tra le ipotesi più plausibili, si pensa che conducente della Chevrolet C5 Corvette rossa fiammante stesse cercando di parcheggiare nel ristorante e abbia accidentalmente premuto l'acceleratore, invece dei freni, finendo direttamente nella parte dedicata al take away per gli automobilisti.

Fortunatamente per il proprietario, l'impatto sembra essere avvenuto a velocità relativamente bassa, ciò che ha evitato all'auto conseguenze ben più gravi. Ad avere la peggio, il paraurti anteriore che molto probabilmente dovrà essere sostituito. Un incidente sorprendente che ha attirato attorno una folla di curiosi e avventori del noto fast food che si sono radunati attorno alla vettura rossa fiammante, dalla vernice ancora immacolata, almeno fino a qualche minuto prima dell'impatto.

