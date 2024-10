JLR allarga il suo Global Innovation Network

Jaguar Land Rover ha annunciato il lancio del suo nuovo Open Innovation Hub in India, dedicato ad individuare e lavorare a stretto contatto con le startup, con l'obiettivo di sviluppare la prossima generazione di prodotti e servizi che contribuiranno a definire le future esperienze dei clienti di JLR. Basandosi sugli attuali centri di innovazione della società nel Regno Unito, negli USA, in Israele e in Brasile, l'India Hub si concentrerà sulle tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, analisi e i sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra sensori e dispositivi.

Il Centro, che sta per essere lanciato in collaborazione con la piattaforma di innovazione aziendale e l'investitore Plug and Play, riunirà anche l'industria, il governo indiano, il mondo accademico e altre parti chiamate in causa. Tra i temi che saranno trattati, anche l'ottimizzazione delle batterie per i sistemi di propulsione elettrica, l'individuazione dei punti ottimali per l'infrastruttura di ricarica e la fornitura di servizi ADAS più avanzati.

Il nuovo hub è il quinto da aprire dal lancio del programma di innovazione di JLR nell'aprile 2022. Il programma ha coinvolto oltre 2.500 start-up in tutto il mondo, con 33 collaborazioni formali finora.

