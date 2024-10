Guida auto sotto sequestro e senza assicurazione, maxi multa

Sanzioni amministrative per 2.850 euro, confisca definitiva dell'auto e revoca della patente di guida. E' quanto comminato dalla Polizia Locale di Gatteo, nel Cesenate, ad un automobilista fermato ieri per un normale controllo. L'uomo, durante il fermo, ha mostrato fin da subito un forte stato di agitazione e pertanto è stato deciso di fare dei controlli approfonditi per la verifica dei documenti di circolazione. Gli agenti della Municipale sono così venuti a conoscenza tramite la ricerca in banca dati che il conducente stava guidando un veicolo sottoposto a sequestro perché precedentemente sanzionato in quanto circolava senza l'assicurazione obbligatoria, e che inoltre il veicolo non era nel luogo prestabilito come deposito imposto dalla legge, ovvero in una località del Nord ovest del Paese, ma in libera circolazione sulle strade di Gatteo, sempre nuovamente senza la prescritta assicurazione obbligatoria. Da qui l'inevitabile maxi sanzione.



