Fiorio Cup, si scaldano i motori per la quarta edizione

Sabato 9 e domenica 10 novembre, a Ceglie Messapica, tornerà la Fiorio Cup per la quarta edizione che, come di consueto, si terrà sul tracciato del territorio della Masseria Camarda, a Ceglie Messapica, residenza di Cesare Fiorio.

Il format della competizione ad opera della Rally University, la scuola di pilotaggio gestita da Alex Fiorio e con Alex Bruschetta nel ruolo di istruttore per il 2024 prevede la partecipazione di 6 piloti che si sfideranno con una Toyota Yaris ed una Skoda Fabia Rally2, gommate Pirelli, e fornite dalla Delta Rally.

In quella che si annuncia come la sfida tra Europa ed Italia, tra le fila dei piloti del Vecchio Continente ci sarà il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera oltre ad Harri Toivonen, ed alla pilotassa turca Burcu Cetinkaya. Nella compagine italiana figura Andrea Crugnola, vincitore delle prime tre edizioni della Fiorio Cup, Andrea Aghini, e Tamaro Molinaro.

Dopo la presentazione prevista per sabato 9 novembre, dalle ore 18,30, i motori gireranno al massimo dalla giornata di domenica 10 novembre, a partire dalle ore 9,00, mentre le fasi finali sono previste dalle ore 15,00 dello stesso giorno.

Quest'anno Crugnola avrà un rivale decisamente ostico, e lo scontro per la vittoria sarà quello, annunciato, tra il quattro volte campione italiano, indiscusso trionfatore nelle precedenti edizioni dell'evento, ed il nuovo fenomeno del rallismo mondiale.

