Dall'1 novembre nuovi orari per Ztl a Palermo

Da venerdì 1 novembre e fino a tutto il 30 aprile 2025 entrerà in vigore l'orario invernale della ZTL. Da lunedì a giovedì funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00 venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 sabato: dalle ore 00.00 alle ore 6.00 e dalle ore 23,00 alle ore 24.00 domenica: dalle ore 00.00 alle ore 6.00 La polizia municipale ricorda che "per l'accesso alla ZTL nelle ore notturne tra le 23.00 di venerdì le 6.00 di sabato e tra le 23.00 di sabato e le 6.00 di domenica il pass deve essere consumato entro le ore 6.00 della sera/notte del transito. Infine, per transitare tra le ore 23.00 del sabato e le ore 6.00 della domenica il pass può essere consumato a partire dall ore 6.01 del sabato".



