Uber India, 'moto e risciò a motore sono metà nostra flotta'

Più di metà del milione di veicoli della flotta indiana di Uber sono motociclette o risciò a motore: lo fa sapere il presidente del ramo indiano dell'azienda di San Francisco, Prabjeet Singh, sottolineando che circa un terzo del fatturato globale di Uber deriva dall'India.

Uber è entrata nel mercato indiano nel 2013, offrendo inizialmente solo passaggi in automobile; le corse in motocicletta sono state introdotte nel 2016 e quelle con gli autorickshaw nel 2022, e hanno registrato un immediato successo, per i costi più bassi e per l'alto numero di autorickshaw in circolazione.

Secondo Singh questo segmento è in continua crescita; 30 mila dei mezzi affiliati, ha aggiunto, ovvero il 3 per cento del totale, sono elettrici: "Ci auguriamo che questo dato di mobilità verde salga rapidamente", ha detto.



