Toyota Open Labs lancia il secondo programma per le startup

Toyota Motor Europe e i suoi partner hanno lanciato giovedì una 'open call' per il secondo programma della piattaforma di innovazione Toyota Open Labs. L'iniziativa mira a collegare le startup con le unità di business del gruppo Toyota e a supportare le loro ambizioni di crescita e contributo a un futuro sostenibile.

Questo secondo programma rappresenta nuove opportunità per le startup che desiderano espandere le loro soluzioni innovative e contribuire a un futuro sostenibile.

Le aziende selezionate collaboreranno con le principali unità di business di Toyota su 6 categorie strategiche: ecosistema BEV, ecosistema dell'Idrogeno, soluzioni a supporto dello sviluppo di un'economia basata sull'idrogeno, economia circolare, comunità intelligenti e mobilità per tutti.

Attraverso ciascuna di queste categorie, temi critici come l'IA, l'educazione e l'inclusività amplificheranno i nostri sforzi in questi ambiti. I partner di Toyota Open Labs includono Toyota Tsusho Europe, la divisione commerciale e della supply chain del gruppo Toyota, Kinto Europe, il brand di mobilità del gruppo Toyota, Woven Capital, il fondo di venture capital di Toyota per aziende in fase di crescita, e la Toyota Mobility Foundation, una fondazione non profit di Toyota. Le startup selezionate avranno l'opportunità di entrare in contatto con una rete diversificata di consulenti e mentori, aprendo nuove vie di crescita.

Ognuno riceverà supporto per lo sviluppo e avrà la possibilità di presentare la propria tecnologia al Demo Day del 2025. Le candidature per questo programma saranno aperte fino al 20 dicembre. Le aziende selezionate saranno poi informate a febbraio 2025 e il Demo Day è previsto per l'autunno 2025.

