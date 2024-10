Torino Stop, al Mauto la Fiat 127 Special di Cristian Chironi

Approda a Torino la Fiat 127 Special con cui l'artista multidisciplinare Cristian Chironi ha attraversato le città di mezzo mondo con una playlist ogni volta diversa e frutto di molteplici collaborazioni. La vettura sarà al centro di un allestimento speciale nella Project Room del Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, insieme a opere dell'artista e a elementi provenienti dalle precedenti tappe del progetto. La mostra 'Torino Stop' apre al pubblico dal 30 ottobre al 12 gennaio 2025.

In occasione della mostra, la Fiat, ribattezzata Camaleonte per le sue svariate policromie rinnovate in base al contesto in cui sosta, sarà protagonista della performance Torino Drive per le strade di Torino, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Il pubblico potrà viaggiare per una breve tratta in compagnia dell'artista per riflettere insieme su vari temi che interessano l'attualità e ascoltare insieme della buona musica firmata da Francesco Brasini, Alessandro Bosetti, Massimo Carozzi, Daniela Cattivelli, Coro di Radio France, Paolo Fresu, Iosonouncane, Gavino Murgia, Stefano Pilia, Francesco Serra, Henrik Svedlund, Dominique Vaccaro, Sophie Vitelli.

A ispirare il progetto artistico itinerante di Cristian Chironi è l'architetto svizzero Le Corbusier con l'idea che 'Una casa è una macchina da vivere', così come una storia molto particolare raccontata all'artista da Daniele, nipote di Costantino Nivola e vero "ispiratore" del progetto. Sia Chironi sia Nivola, conterranei, sono partiti dal piccolo paese di Orani, seppur in epoche diverse, tornandovi solo dopo una serie di incontri nel mondo che hanno alterato le loro rispettive visioni sull'abitare. Al termine della mostra l'artista partirà dal Mauto per nuovi viaggi, riportandola al museo con una policromia sempre differente.



