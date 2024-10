N Day 2024, Hyundai presenta il "Rolling Lab" RN24

In occasione dell'N Day 2024, evento dedicato alla divisione ad alte prestazioni del brand, Hyundai ha presentato RN24, il "Rolling Lab" di nuova generazione che mostra le potenzialità dei veicoli elettrici ad alte prestazioni del futuro.

"N Day" è l'appuntamento annuale organizzato per illustrare il lavoro di Hyundai N nell'ambito dell'innovazione e il suo impegno - forte anche del know-how maturato nel motorsport - nello sviluppo di tecnologie ad elevate performance e prospettive future. L'evento celebra i tre pilastri delle alte prestazioni firmate Hyundai N: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar.

Questi pilastri sono le fondamenta che riflettono l'obiettivo del brand di creare esperienze di guida stimolanti, rese possibili solo dalla tecnologia EV.

"Rolling Lab" di ultima generazione, RN24 è la più recente evoluzione di una serie innovativa di veicoli sperimentali che colmano il divario tra la tecnologia del motorsport e i modelli di serie N. Nati con la serie RM (Racing Midship), i "Rolling Lab" - come RN22e e N Vision 74 - funzionano come banco di prova per le tecnologie ad alte prestazioni del futuro.

RN24 porta avanti questa eredità, superando i limiti della tecnologia motorsport e plasmando il futuro dei veicoli elettrificati del brand Hyundai N.

Il debutto globale di RN24 illustra la visione di N per il prossimo futuro. Ispirata dal desiderio di inserire il powertrain EV più potente nel pacchetto più piccolo possibile, Hyundai N ha applicato il sistema di potenza da 650 CV di Ioniq 5 N, adatto agli sport motoristici, a un telaio EV compatto ispirato al WRC, dando vita a una vettura elettrica compatta, leggera e agile progettata per gli appassionati.

Questo "Rolling Lab" non è solo un veicolo di prova: è una piattaforma per avviare nuove conversazioni sui veicoli elettrici ad elevate performance di prossima generazione.

Riflette lo spirito coraggioso di Hyundai N nel continuare a esplorare nuovi modi per migliorare l'esperienza di guida elettrica, non solo aumentando potenza e velocità, ma anche attraverso un'attenzione meticolosa al coinvolgimento emotivo, alla dinamica di guida e alla precisione. Basato su Ioniq 5 N, con un pacco batteria riprogettato che mantiene la capacità di 84 kWh del modello ma con un passo più corto di 340 mm, RN24 vanta dimensioni da segmento B, paragonabili alla Hyundai i20 N Rally1 Hybrid attualmente in testa alle classifiche del Mondiale Rally WRC 2024.

