Lancia riparte dal Rally 4 con il 'Trofeo Lancia Rally'

Lancia riparte dal Rally 4 e inaugura il Trofeo Lancia Rally. Il marchio automobilistico ha infatti annunciato che tornerà a breve nel mondo dei Rally partendo dalle basi della competizione, ovvero dal Rally 4, con protagonisti i giovani piloti che cominciano la carriera con passione per diventare i professionisti di domani. In Europa, Rally 4 è una delle categorie più affollate e vi partecipano anche i piloti già esperti, sebbene questa sia soprattutto la categoria propedeutica per chi vuole imparare e crescere. Lancia è ancora oggi il marchio più vincente di tutti i tempi nel mondo dei rally con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Lancia riparte dal Rally 4 con una squadra guidata da Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF. Inoltre, con il ritorno alle competizioni Lancia annuncia la nascita del 'Trofeo Lancia Rally' dedicato ai piloti che correranno al volante della nuova Ypsilon Rally 4 HF. Declinato su sei gare del Campionato Italiano Rally, il Trofeo Lancia Rally prevede tre categorie di età: Junior (fino ai 25 anni), Master (dai 25 ai 35 anni), Expert (oltre i 35 anni). L'iscrizione, al costo di 2.500 euro ad equipaggio, include l'abbigliamento tecnico Lancia per correre, una hospitality a disposizione in campo gara, il servizio ricambi al parco assistenza, la certezza di un regolamento sicuro e rispettato da tutti e la visibilità che la squadra Corse Lancia darà al Trofeo e ai suoi protagonisti.

In palio un montepremi totale di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del Trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.

La prima data del Trofeo Lancia Rally coincide con la seconda gara del Campionato Italiano Rally.

