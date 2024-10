Unem, crescono i consumi di benzina, prezzo ai minimi dell'anno

A settembre le vendite di prodotti petroliferi sono cresciuti dello 0,9% rispetto all'anno scorso grazie al buon andamento complessivo dei carburanti per la mobilità. Lo afferma l'Unem (Unione energie per le mobilità) sottolineando che i prezzi al consumo dei carburanti a settembre hanno proseguito nella discesa toccando i minimi dell'anno.

Complessivamente nell'arco del mese si è avuta una ulteriore riduzione di oltre 7 centesimi euro al litro sia su benzina che gasolio, che portano a meno 21 centesimi sulla benzina e a meno 25 sul gasolio rispetto al settembre 2023.

In particolare, si legge, il consumo di benzina prosegue nella crescita (+2,5%) mentre flette il gasolio motori (-2,4%).

Unem registra anche un "deciso incremento per i prodotti per il riscaldamento in vista della stagione invernale spinti da prezzi molto convenienti: gasolio +39,4%, Gpl combustione +9,5%".

