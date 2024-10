Tar, giudizio sospeso su multe a Octo per pratiche scorrette

Giudizi sospesi in attesa che la Corte di Giustizia europea fornisca chiarimenti riguardo alla compatibilità con la normativa europea del principio italiano sulla giusta durata del procedimento Antitrust. L'ha deciso il Tar del Lazio con due identiche ordinanze collegiali pubblicate nell'ambito dei ricorsi presentati da Octo Group Spa e Octo Telematics Italia Srl, società attive nella fornitura di apparati e servizi satellitari connessi a contratti di assicurazione Rc auto. Le due società furono sanzionate in solido nel dicembre 2022 con 3,5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'Autorità l'attività contestata e sanzionata sarebbe consistita: nel richiedere il pagamento della penale per mancata restituzione del dispositivo satellitare anche a distanza di anni dalla cessazione del contratto, senza alcun preavviso; nell'aver omesso un'adeguata ed effettiva informativa rivolta al consumatore in tutte le fasi del rapporto circa la sussistenza di una penale nonché circa le modalità e i tempi di restituzione del dispositivo satellitare; nell'assenza di verifiche da parte delle Società in merito alla effettiva ricezione da parte dei clienti delle condizioni contrattuali da consegnarsi da parte delle compagnie assicurative in sede di stipula della polizza RCauto; nell'assenza di adeguata informativa da parte del call center in merito alle modalità ed ai tempi di restituzione del dispositivo satellitare. Il Tar, considerato che con il primo motivo di ricorso le società hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio anche per la violazione del principio della giusta durata del procedimento, nonché che in ordine a questa questione sono state già adottate ordinanze di rinvio alla Corte di Giustizia UE, ha ritenuto che "sussistono dunque i presupposti per disporre la sospensione impropria del giudizio, nelle more dei chiarimenti interpretativi richiesti alla Corte di Giustizia, essenziali ai fini del decidere". In seguito alla decisione dell'organismo europeo, sarà onere delle parti presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni.



