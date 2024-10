Sassari, le notifiche e pagamenti delle multe diventano digitali

Le multe della polizia locale di Sassari dicono addio al cartaceo, d'ora in poi notifiche e pagamenti delle sanzioni saranno digitali e si potrà visionarle e procedere direttamente dallo smartphone.

La piccola rivoluzione informatica, oltre a eliminare le code agli sportelli per ritirare e pagare le sanzioni, consentirà agli utenti anche un risparmio: le spese di notifica passeranno infatti dagli attuali 18,50 euro a circa 4 euro.

Questo passaggio è stato possibile perché il Comune di Sassari, è risultato beneficiario di un finanziamento Pnrr per l'adesione alla "Piattaforma Notifiche Digitali" e ha così adottato il nuovo sistema.

L'invio avviene alla pec fornita dall'ente, oppure a quella già presente negli archivi della piattaforma o ricavabile dai registri pubblici dei domicili digitali. In assenza di domicili digitali, si procede con la notifica tramite App Io. Se ci sono numeri di cellulare o e-mail del destinatario, viene inviato un avviso di cortesia, con un link per accedere all'atto digitale anche prima della notifica. Gli atti saranno così consultabili, scaricabili e archiviabili su qualunque device in qualsiasi luogo o momento.



