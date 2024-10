Lamborghini Revuelto, richiamo per problemi a tergicristallo

Le consegne ai clienti sono iniziate alla fine dello scorso anno e già arrivano i primi guai per la nuovissima Lamborghini Revuelto. La supercar ha ricevuto il suo primo richiamo perché il tergicristallo del lato passeggero potrebbe guastarsi, causando in alcune situazioni una perdita di visibilità e aumentando così il rischio di incidente.

Il richiamo riguarda alcune Revuelto Model Year 2024 e coinvolge 455 esemplari solo negli Stati Uniti. Secondo l'avviso di richiamo pubblicato dall'NHTSA il 15 ottobre scorso (campagna di richiamo numero 24V765000), il problema riguarda un'asta che collega il braccio del tergicristallo e il motore del tergicristallo che potrebbe piegarsi e staccarsi dal motore del tergicristallo. Il rimedio prevede l'installazione di una nuova asta per il tergicristallo del lato passeggero, un servizio che i concessionari eseguiranno gratuitamente.

Lamborghini ha dichiarato di aver individuato sei richieste di intervento in garanzia relative al problema in tutto il mondo, ma non è a conoscenza di incidenti o lesioni che possano essere la conseguenza del problema. Le lettere di notifica per i proprietari dei veicoli interessati dovrebbero essere spedite a partire dall'8 dicembre.

